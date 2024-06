Pnrr, Fitto: su avanzamento della spesa vedo il bicchiere mezzo pieno

Roma, 24 giu. (askanews) - "Siamo in una fase positiva, nonostante le difficoltà di spesa che abbiamo. Tra il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, io vedo il bicchiere mezzo pieno". Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto rispondendo, nella conferenza stampa dopo la Cabina di regia, rispondendo a una domanda sull'avanzamento della spesa del Pnrr.

In passato la "fase di progettazione e messa a terra" non ha portato a spendere effettivamente le risorse ma "ha posto le condizioni per farlo", ha aggiunto.