Pnrr, Fitto: in corso verifica Ue su obiettivi per pagamento quinta rata

Roma, 14 mar. (askanews) - "Abbiamo raggiunto gli obiettivi della quinta rata, presentato - e siamo il primo Paese e l'unico - la richiesta di pagamento della quinta rata e in questi giorni è in corso di verifica" da parte della Commissione europea "il raggiungimento degli obiettivi della quinta rata per il suo pagamento".

Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo intervento in Aula alla Camera nell'ambito delle comunicazioni sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

"L'interlocuzione con la Commissione europea è positiva e costruttiva" ha rimarcato Fitto, come dimostra il "risultato positivo" che è stato attribuito all'Italia nel Rapporto di medio termine della stessa Commissione.