Platea gremita per il premio "La Penna d'Oca del Campidoglio"

Roma, 9 mag. (askanews) - La leggenda delle oche del Campidoglio, involontarie sentinelle che con il loro starnazzare salvarono Roma, si è trasformata in un gesto di riconoscenza, un vero tributo a coloro che fanno la differenza compiendo azioni in difesa degli animali e dell'ambiente. Davanti ad una sala gremita si è svolta la seconda edizione del premio "La Penna d'Oca del Campidoglio" che, nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio, ha riunito centinaia di persone, tra volontari, forze dell'ordine, studenti, giornalisti, attori, cantanti, influencer e tanti altri. Un evento, ideato dall'associazione Pet Carpet presieduta dalla giornalista Federica Rinaudo e sostenuto dalla Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, che per questa edizione è stato ancora più speciale grazie alla presenza di materiale fotografico di due icone della cultura italiana, due giganti della comicità come Totò e Peppino De Filippo che, dietro la maschera del palcoscenico, nutrivano un immenso affetto per gli animali. Una piccola anteprima di una preziosa galleria fotografica, realizzata anche in collaborazione con l'Archivio Centrale dello Stato che conserva l'Archivio Peppino De Filippo e il benestare delle famiglie, che ha mostrato un aspetto meno esplorato della loro vita privata. Un cuore grande in un ponte tra passato e presente, messaggio che ha ispirato la statuetta creata dal giovane artista Leonardo Sebastiani, donato alla memoria per non dimenticare i grandi personaggi che hanno reso celebre il nostro paese. Il racconto storico dell'antica leggenda legata alle oche di Giunone che ha dato spunto al titolo del premio, realizzato con il patrocinio di Anas (Gruppo FS), Fnovi e in collaborazione con Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e con il sostegno di realtà leader come Giulius l'amico degli animali e Pet Memory, si è legato alle "storie" contemporanee per sottolineare un prezioso momento di riflessione e di celebrazione di un'umanità che non si rassegna, che agisce con cuore e ingegno per proteggere la bellezza e la fragilità del nostro mondo. Tra i premiati: Polizia di Stato - David Lucani , Arma dei Carabinieri - Marco Fratoni, Anas - Simone Iovine, gli artisti Licia Colò, Grazia di Michele, Raffaele Paganini, Loredana Cannata, Enzo Salvi, lo street artist Moby Dick, gll influencer Joy Barboncino Toy, Marley SuperCane e Damiano Giordano con i suoi racconti felini. Grande emozioni e applausi per i cani della Federazione Italiana Nuoto sezione Salvamento, il Rifugio fondato dall'attrice Franca Valeri, la Colonia Felina dei Gatti della Piramide, i City Angels, la Banca delle Visite Pet che favorisce chi non può permettersi le cure per gli animali, ma anche la comunità social di Babalu', il Teatro Golden con la mascotte Maia che riceve il pubblico a teatro, il circo senza animali CircAfrica e Mario Talarico, artigiano che crea ombrelli a tema pet. Un riconoscimento alla stessa Svetlana Celli e a Fabrizio Santori, segretario dell'Assemblea Capitolina, in prima linea nelle campagne a tutela delle creature indifese ma soprattutto a Dana la cagnolina disabile salvata da un fosso dove era stata lanciata da Ombretta Caprioli e quello per gli istituti scolastici Elisa Scala, Piersanti Mattarella Plesso Satta e la Scuola Internazionale di Comics, che hanno dato vita a laboratori e progetti green e pet che fanno sperare in un futuro migliore per i giovani più consapevoli del mondo che li circonda. E infine il riconoscimento anche ai professionisti della comunicazione, tra cui Tg 5, Il Messaggero, Tg 2, Repubblica.it, Rai Tg r Lazio, Qui Mamme del Corriere della Sera, Tg Com 24, Viviroma.tv di Massimo Marino, Tg 24 Sky.it ... grazie ai quali le storie degli animali prendono "voce".

