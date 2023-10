Plastica, Sigismondi: proposta regolamento Ue colpisce Italia

Roma, 20 ott. (askanews) - "L'introduzione del riuso degli imballaggi in plastica, in sostituzione del principio del riciclo, ci preoccupa; quali le conseguenze sul tessuto economico di questo cambio di rotta rispetto al passato? Ci saranno risvolti preoccupanti per l'economia. In Europa solo l'Italia ha lavorato sul riciclo degli imballaggi in plastica con risultati ottimi. I nostri sforzi potrebbero essere vanificati con questa proposta di regolamento europeo", Etelwardo Sigismondi, capogruppo FdI in commissione Ambiente al Senato, intervenuto a un The Watcher Talk dedicato, promosso da The Watcher Post. "Confidiamo nel lavoro del Parlamento europeo, non solo della Commissione, negli ultimi giorni ci sono stati cambi di rotta rispetto al passato sulle tematiche ambientali. Ci batteremo affinch venga tutelato un tessuto economico che ha lavorato bene".