Planet Week, Baralis (PoliTo): impegnati nella sfida del clima

Torino, 27 apr. (askanews) - "Come Politecnico - Energy Center siamo orgogliosi di aver contribuito all'organizzazione di questo evento nella storica sede del Castello del Valentino. Il Politecnico di Torino è da tempo impegnato con attività di ricerca per rispondere alle grandi sfide del presente quali i cambiamenti climatici e l'utilizzo di materie prime critiche. Il nostro contributo mira non solo a favorire sviluppo tecnologico e innovazione, ma anche a portare sempre più all'attenzione dei decisori scenari attuali e futuri il più possibili basati su dati e analisi metodologicamente rigorosi. Riteniamo che la sinergia tra Accademia, Istituzioni e stakeholder sia fondamentale per sviluppare questi aspetti per un futuro più sostenibile".

Così Elena Baralis, Prorettore del Politecnico di Torino, in occasione della Planet Week che accompagna i lavori del G7 a guida italiana di Torino, Globe Italia - Associazione Nazionale per il Clima e WEC Italia - Comitato Nazionale Italiano del World Energy Council Italia in una giornata di lavori per presentare ai grandi della Terra quanto c'è di buono in Italia nell'economia circolare e nell'energia. Un appuntamento di alto livello con importanti ospiti, organizzato in due workshop autonomi ma legati su due temi entrambi votati alla sostenibilità.