Pitti, Wp Lavori in Corso aggiorna la propria storia

Firenze, 18 giu. (askanews) - Wp Lavori in corso è presente a Pitti Uomo con i suoi marchi iconici accomunati da un rapporto vitale col proprio mondo heritage.

"Qua viene rappresentato al massimo il nostro mondo da Barbour o Baracuta. Abbiamo anche delle novità che stiamo portando avanti da poche stagioni come Universal Overall o il nostro marchio di Camiceria Bidi Beggis. Ci sono anche Filson e Filson Donna e quindi sì, siamo perfettamente rappresentati nel nostro universo", spiega Gaia Vitolo Direttore Creativo WP Store.

Il Dna di Wp attraversa tutta la sua storia sin dagli albori: "Sono tutti marchi storici che hanno un'identità. Trasmettono una passione e vanno oltre all'ideale classico del mercato, appunto per la loro immensa storia e heritage da condividere", aggiunge Vitolo.

"Noi ci siamo sempre affacciati al mondo heritage, è stata sempre una nostra esigenza di comunicazione, adesso va di moda e noi ci troviamo nel pieno di questa moda, anche se è sempre stata una nostra esigenza. Quindi sì, quest'anno ancora di più per esempio, Barbour, incentra il suo concetto sul tartan, il suo codice stilistico maggiore legato alla sua identità del luogo, appunto, l'Inghilterra. Abbiamo il nostro G9, tutti i nostri pilastri, come per esempio il G18, che è una nuova categoria che stiamo introducendo, appunto, recuperata dall'archivio. Quindi - conclude Vitolo - quest'anno ancora di più abbiamo riguardato i nostri archivi e abbiamo riproposto la nostra storia aggiornata".