Pietre d'inciampo a Monaco, per le vittime della Shoah e di Hamas

Roma, 9 nov. (askanews) - In occasione dell'85esimo anniversario della Notte dei cristalli (i pogrom antisemiti nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1938), l'artista tedesco Gunter Demnig ha posato delle nuove "pietre d'inciampo" (in tedesco 'Stolpersteine') a Monaco di Baviera. I sampietrini color giallo oro - che ormai si trovano disseminati per strada in molte città europee -portano i nomi degli ebrei deportati e sono incastonati sul marciapiede davanti al vecchio indirizzo delle vittime. Come Paula Wolf, nata Schoenwalter, deportata nel 1942 e uccisa ad Auschwitz nel 1944.

"Quest'anno la posa delle Stolpersteine è più importante che mai - spiega Terry Swartzberg, presidente dell'Iniziativa - Stolpersteine Monaco - per il fatto di farla insieme, ebrei e non ebrei, per ricordare le vittime dell'Olocausto ma anche le vittime di Hamas".