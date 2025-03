"Il prossimo passo è lavorare per estendere la stessa strategia alla Spagna e, in prospettiva, anche alla Germania. L'obiettivo è creare un Gruppo paneuropeo cross-mediale e crossnazionale che si ponga naturalmente come alternativa ai colossi digitali riuscendo nell'ambizioso traguardo di poter competere e di poter crescere. Il nostro faro guida è creare valore nell'interesse di MFE e, nello specifico, di tutti gli azionisti di ProSieben".