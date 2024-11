Pichetto Fratin: nucleare nuova generazione, serve quadro giuridico

Vercelli, 25 nov. (askanews) - Sul nucleare di ultima generazione "dobbiamo dotarci di un quadro giuridico" è il disegno di legge quadro potrebbe arrivare "per fine anno o nei primi giorni di gennaio" poi sarà il Parlamento a dettare i tempi nel corso del 2025. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in visita all'Operations

Innovation Lab di Amazon a Vercelli. "Non è una questione di urgenza assoluta nel fissare il giorno - ha aggiunto dobbiamo fare per bene" per avere "un ente di certificazione riconosciuto

a livello internazionale" quando "sarà il momento di partire". Perché, ha spiegato, "Quando ci sarà lo strumento" normativo " è possibile che aziende come Amazon che sta facendo una scelta fortemente a favore del nucleare perché consuma un grande quantità di energia" possa dire "voglio mettere un piccolo reattore in Italia".