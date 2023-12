Pichetto Fratin: l'innovazione è veicolo per abbandonare il fossile

Roma, 6 dic. (askanews) - "L'innovazione è il veicolo del cambiamento" in fatto di lotta al surriscaldamento globale. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin margine della cerimonia del Premio Angi, che si è svolta a Roma, presso il Tempio di Vibia Sabina e Adriano.

In merito alla Cop28, la conferenza Onu sul clima che si è appena svolta a Dubai, lo scopo "è quello di raggiungere l'obiettivo di Parigi 2015, mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi e raggiungere la neutralità nel 2050", ha sottolineato "per arrivare a questo l'impegno deve essere quello di abbassare le emissioni carboniche, creare energie che non emettano emissioni, arrivare ai biocarburanti e ad utilizzare l'idrogeno e ad abbandonare il fossile che è stato un grande elemento di crescita nel mondo nell'ultimo secolo e mezzo ma è anche la conseguenze della presenza di CO2 a livello mondiale".