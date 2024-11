Picasso in Torre PwC, al 27esimo piano un dipinto da Brera

Milano, 11 nov. (askanews) - La Torre PwC a Milano riporta una grandeopera d'arte nei propri spazi, che si aprono al pubblico per l'occasione. "Sguardi dalla Torre - Picasso" nasce dalla collaborazione con la Pinacoteca di Brera, e al 27esimo piano del grattacielo di CityLife si può ammirare l'opera "La loge (Le balcon)" di Pablo Picasso, un elemento della scenografia realizzata nel 1921 dall'artista per lo spettacolo teatrale dei Balletti russi "Cuadro Flamenco".

"L'idea di Picasso - ha spiegato ad askanews Angelo Crespi, Direttore Generale della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense - fu quella di dipingere questo grande fondale come se fosse un teatro esso stesso, in cui gli spettatori seduti si sarebbero riguardati. Qui forse c'è l'idea dell'essenza stessa del teatro greco nella parola la theatron, che ha radici ovviamente anche del guardare perché il teatro greco era proprio quel luogo in cui si guardava ma nel suo stesso tempo si era guardati dal Dio. Credo che Picasso conoscesse bene questa cosa e l'invenzione è formidabile".

L'iniziativa è parte del progetto "PwC per la cultura", con esso l'organizzazione vuole contribuire alla crescita socio-culturale del Paese, creando occasioni di condivisione del patrimonio artistico italiano sia verso le proprie persone, sia verso le comunità. "Oggi è una giornata di grande festa - ha spiegato Chiara Carotenuto, Communication and Branding Director di PwC Italia - in cui apriamo le porte ed accogliamo la comunità con una grande gioia. Quindi oggi Picasso diventa uno strumento per farci conoscere e per conoscere i territori in cui operiamo".

Con la presentazione dell'opera di Picasso è stata anche annunciato un nuovo weekend di apertura, per il quale è possibile prenotarsi. "Oggi anticipiamo la possibilità, a partire dall'11 di novembre di poter prenotare per due date aggiuntive dell'iniziativa che sono il 23 e il 24 novembre in cui sarà possibile visitare gratuitamente gli spazi della torre PWC destinati all'iniziativa "PwC Sguardi della torre - Picasso", ha concluso Chiara Carotenuto.

L'allestimento espositivo dell'opera, che ricrea uno scenario fuori dai canoni delle esposizioni museali, è stato ideato e curato da Bertone Design Group.