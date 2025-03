Piantedosi: "Non condivido affatto decisione Cassazione su Diciotti"

Roma, 7 mar. (askanews) - "Le sentenze giudiziarie, a maggior ragione quelle della Cassazione, si rispettano ma si possono commentare in un regime democratico: quindi io dico, con profondo rispetto, che non la condivido affatto, proprio perchè conosco in profondità quel caso". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella conferenza stampa sul ddl contro la violenza sulle donne approvato dal Cdm.

"Ricordo innanzittutto che ci fu un giudizio del Senato che stabilì l'inesistenza del reato in quanto il fatto era riconducibile al perseguimento di un interesse pubblico superiore - ha spiegato Piantedosi -. Seconda cosa sulle affermazioni forti che ho sentito sul fatto che diritto alla salvezza delle vite umane in mare deve essere sempre prioritario: quelle persone erano state salvate da un dispositivo dello Stato italiano, ossia da una nave delle Guardia Costiera, in acque Sar maltesi. L'Italia aveva effettuato un soccorso in mare che non sarebbe stato nemmeno di sua competenza, quindi il diritto alla salvaguardia della vita umana era stato abbondantemente rispettato anche oltre gli obblighi che sussistevano in capo allo Stato Italiano".