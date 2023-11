Piantedosi: fino a 6 anni per le rivolte nei Cpr

Roma, 16 nov. (askanews) - "Nel provvedimento in generale è stato previsto un inasprimento della pena per chi istiga alla disobbedienza delle leggi in materia di ordine pubblico se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o mediante comunicazione rivolta ai detenuti, l'introduzione del reato di rivolta in istituto penitenziario e l'introduzione della pena della reclusione da uno a sei anni per condotte analoghe a quella della rivolta in istituto penitenziario anche per le medesime condotte commesse nelle strutture di trattenimento o accoglienza dei migranti.

Lo ha detto il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Non vuole essere una misura manifesto. In passato ci sono state condotte che hanno messo a repentaglio la vita delle stesse persone interessate", ha detto il responsabile del Viminale.