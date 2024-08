Piano Mattei per l'Africa, Provenzano (Pd): è pubblicità ingannevole

Roma, 6 ago. (askanews) - "Ne abbiamo discusso ma solo in Commissione Esteri perché come noto il Parlamento nel suo complesso è esautorato dalla definizione di questo Piano Mattei per l'Africa, presentato dal governo, che rappresenta un caso di pubblicità ingannevole e anche di usurpazione di titolo perché non è un piano ispirato all'idea di quel grande antifascista che è stato Enrico Mattei". Lo ha detto Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democratico, in conferenza stampa alla Camera, presentando una proposta alternativa di relazione della commissione Affari Esteri e comunitari, sul Piano Mattei per l'Africa.

"Il governo ha fatto un'operazione di marketing perché vengono utilizzati i fondi della Cooperazione con uno svuotamento della legge 125 non dichiarato, anzi negato da alcuni membri del governo e l'utilizzo del Fondo Clima senza alcuna garanzia di coerenza con le sue finalità", ha aggiunto Provenzano.

"Nel nostro parere alternativo, non solo ribadiamo l'importanza della relazione del rapporto con l'Africa, del ruolo che può svolgere l'Italia, anche e soprattutto nel richiamare l'Europa ha una nuova relazione con quel continente, ma poniamo le basi per un vero Piano per l'Africa", ha proseguito sottolineando che "questo parere alternativo offre le coordinate di un lavoro che se il governo volesse fare seriamente ci troverebbe pronti a discuterlo".