Peroni: prosegue rilancio nazionale birra Raffo con Lavorazione grezza

Milano, 23 feb. (askanews) - Birra Raffo, la birra della città dei due mari, Taranto, prosegue nella conquista dello Stivale. Dopo il lancio su scala nazionale della ricetta originale, arriva ora Raffo lavorazione grezza, una nuova etichetta che riassume in sé l'identità di un territorio, quello pugliese, con un posizionamento premium. L'ultima nata in casa Peroni è la risposta, dunque, alle nuove tendenze del mercato che accanto al consumo in questi anni in Italia ha visto crescere anche la cultura del prodotto:

"Come principali trend notiamo la crescita delle birre crafty, sono quelle birre vicine al mondo dell'artigianalità che negli ultimi anni hanno trainato il mercato - ha spiegato Viviana Manera, direttrice marketing di Birra Peroni - e Birra Raffo lavorazione grezza si inserisce proprio in questo trend perchè è una birra regionale, premium che risponde a questo bisogno e a questa richiesta dei consumatori".

Come la Raffo ricetta originale, anche Lavorazione grezza ha materie prime che arrivano dalla Puglia, oltre alla produzione che avviene in entrambi i casi nello stabilimento di Bari: "E' una birra fatta con cereali non raffinati di Puglia, questo rende il gusto morbido con note amare sul fondo. Tutto il processo produttivo con Raffo lavorazione grezza è volto a mantenere caratteristiche e ingredienti".

Il rilancio del brand Raffo passa anche attraverso "importanti investimenti sul brand" annunciati alla fine dello scorso anno dall'azienda, dal 2016 parte del gruppo giapponese Asahi, e che ora si focalizzano anche sulla nuova etichetta che ha debuttato nei giorni scorsi a Rimini: "Abbiamo presentato Raffo lavorazione grezza proprio qualche giorno fa al Beer&food Attraction di Rimini e i primi feedback sono estremamente positivi. Tra poco partirà un piano di comunicazione che chiaramente toccherà tutti i principali touch point e chiaramente stiamo accelerando la distribuzione di entrambi i canali quindi sia nel canale moderno ma anche in bar e ristoranti in modo che tutti possano provare una collaborazione grezza a brevissimo".

Ma riuscire a portare la Puglia fuori dai suoi confini, Birra Peroni ha investito anche sul packaging di Raffo lavorazione grezza: "Nel vetro della bottiglia sono incise le onde del mare di Puglia, l'etichetta che abbiamo utilizzato è un'etichetta grezza come texture proprio per richiamare l'autenticità di questo prodotto, è un'etichetta gialla che fa pensare ai campi di grano in Puglia, quindi veramente abbiamo provato a racchiudere in una bottiglia tutto lo spirito pugliese. Peraltro proprio sull'etichetta c'è anche un'indicazione di come va consumata questa birra cioè croccante, che significa ghiacciata come tradizione pugliese vuole".