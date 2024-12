"Perché sei bella", nuovo singolo di Phebo: da baratro a rinascita

Roma, 5 dic. (askanews) - È disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo e il video di Phebo, "Perché sei bella". Il brano, scritto e musicato dallo stesso cantautore pescarese, racconta di un periodo non facile, una storia vista e vissuta da vicino.

Phebo con questo brano si fa portavoce della storia di una persona a lui cara, che dalla dipendenza da droghe e alcool, riesce a tornare a vivere, a cambiare la sua storia e a rimettere a posto i pezzi della sua esistenza attraverso eventi significativi e incontri importanti.

La canzone, seppur con una musicalità orecchiabile, è in realtà una riflessione personale su sé stessi; tutti possono avere dei momenti negativi, da cui sembra impossibile uscirne, ma non per questo, bisogna buttare via tutto e affidarsi a quelle dipendenze che fanno bene solo apparentemente. Il brano rappresenta così un atto di coraggio e un momento utile per tornare a vivere e apprezzare quello che ci circonda. Un inno alla vita, all'amore e alla bellezza, semplice e diretto, senza grandi effetti ma sincero, per arrivare così dritto al cuore delle persone.

"Per me è importante avere un qualcosa da dire nelle mie canzoni - racconta Phebo - e Perché sei bella rappresenta per me un messaggio di speranza. Così, se posso mettere a disposizione la mia musica per le altre persone, lo faccio volentieri. La musica è per me un ottimo mezzo per comunicare e per lanciare segnali forti, ed è quindi importante arrivare con dei messaggi sani e positivi. Oggi, con quello che scrivo, spero di essere utile per qualcuno. Non voglio essere uno che ha fatto una canzone tanto per farla, ma voglio veramente che arrivi alle persone come è arrivata a me".

Il video è un mini-film che segue, passo dopo passo, testo e musica, a sottolinearne ogni sfumatura. Dal forte impatto emotivo e personale, il videoclip - per la regia di Alessandro Sabeone - vede la presenza degli attori Federico D'Agostino e Dana Monaco, con Giada Grimani al trucco.