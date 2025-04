Per Kawasaki la moto del futuro ha 4 zampe: il concept "Corleo"

Osak, 14 apr. (askanews) - La moto del futuro per Kawasaki? Ha 4 zampe ed è un robot. Si chiama "Corleo" il concept immaginato dal gigante dei motori giapponese, il cui prototipo è esposto all'Expo di Osaka-Kansai dove ha attirato la curiosità di molti. Un robot ispirato alle forme di un enorme animale in grado di muoversi con agilità, pensato per diventare la cavalcatura dei centauri del futuro in luoghi dal terreno non pianeggiante, come sentieri o percorsi di montagna.

L'alimentazione è a idrogeno, le quattro gambe funzionano in modo indipendente e si comandano direttamente con gli spostamenti del peso corporeo del pilota.