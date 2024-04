Pepco Italia, ecco il nuovo store in Corso Buenos Aires

Milano, 15 apr. (askanews) - Dalle periferie al cuore della città, dai grandi centri commerciali alla capitale italiana dello shopping. Pepco Italia si rifà il look e inaugura il nuovo flagship store in Corso Buenos Aires a Milano. Una scelta di campo chiara e precisa: continuare l'espansione sul territorio nazionale italiano e al tempo stesso aprirsi a una clientela più ampia. Abbiamo parlato con Stefano Patellani, Operations Manager Pepco Italia:

"Pepco è presente in 18 Paesi con più di 3.600 negozi ed in Italia siamo presenti da quattro anni. Abbiamo aperto a settembre 2020, e da allora abbiamo inaugurato più di 180 punti vendita su tutto il territorio nazionale. La nostra offerta si concentra sulla famiglia con prodotti di abbigliamento ed articoli per la casa, con un ottimo rapporto qualità prezzo".

Pepco Group nasce nel 2015 e comprende solidi retailer indipendenti. Il debutto in borsa nel 2021 e lo sbarco nel mercato italiano che rappresenta uno dei più dinamici di tutto il gruppo. Il rebranding portato avanti nel nostro Paese è stato sviluppato dando una immagine più fresca e vivace al marchio e al look.

"La nostra offerta si rivolge soprattutto alla famiglia, il nostro prodotto principale si concentra sul bambino dove abbiamo un'offerta sia d'abbigliamento che di giocattoli, e va da zero sino all'età adolescenziale". Ha così concluso Stefano Patellani, Operations Manager Pepco Italia

Obbiettivi chiari e precisi per Pepco. Offrire un'esperienza moderna, conveniente e amichevole con prodotti di qualità col miglior rapporto qualità-prezzo. In modo che le famiglie, dai genitori ai nonni, passando per i piccoli, si possano sentire sempre a casa. Anche lontano dalla propria casa.