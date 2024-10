Pedro Sanchez: "la peggiore ondata di maltempo dell'ultimo secolo"

Madrid, 30 ott. (askanews) - Appena tornato da un viaggio in India, il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez si rivolge dalla Moncloa al paese definendo "la peggiore ondata di maltempo in un secolo" quella che martedì ha colpito il sud della Spagna e in particolare la Comunità Autonoma di Valencia. I morti sono più di sessanta.

"Ieri il nostro paese è stato colpito dalla peggiore ondata di maltempo in un secolo. Decine di comuni sono stati inondati, strade e autostrade chiuse, ponti distrutti dalla violenza delle acque. Prima di tutto a nome del governo spagnolo ma sono certo a nome di tutta la società spagnola, voglio esprimere la nostra solidarietà e l'affetto alle famiglie di chi è morto in questa tragedia" ha detto Sanchez, promettendo "tutti i mezzi necessari per riprenderci da questa tragedia, non vi lasceremo soli".