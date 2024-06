Pedri: la forza della Spagna? Siamo uniti come una famiglia

Milano, 11 giu. (askanews) - Il centrocampista spagnolo Pedri ha detto martedì che la forza della Roja, che sarà un outsider a Euro-2024 in Germania, è la sua "unità", piuttosto che avere "un unico leader". "La cosa più grande che abbiamo è che siamo una squadra, siamo una famiglia sia dentro che fuori dal campo e credo che una squadra batterà sempre un giocatore e soprattutto questo è il nostro punto a favore, che sia dentro che fuori dal campo siamo molto vicini", ha detto. Pedri non ama fare paragoni con il passato. "Penso che tutto ciò che implica confrontarci con la squadra che ci ha reso campioni del mondo sia complicato, perderemo in molte cose, ma cerchiamo di essere il più simile possibile a loro. È vero che ora i calciatori che abbiamo hanno qualità diverse ma cerchiamo sempre di mantenere il nostro stile di gioco e soprattutto vinceremo, inoltre non dobbiamo essere sempre fedeli allo stile e cercare di avere il possesso palla e perdere".