Pecoraro Scanio: Tre anni di Ambiente in costituzione

Roma, 21 feb. - "Sono passati tre anni dalla storica modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che ha riformato per la prima volta i principi fondamentali inserendo la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con un esplicito riferimento alle future generazioni e alla protezione degli animali. Ma il cambiamento di un articolo costituzionale, per quanto importante, non basta: occorre applicare concretamente questi principi e adeguare il quadro normativo di Stato ,Regioni e Comuni alla nuova Costituzione."

È quanto dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell'Ambiente e Presidente della Fondazione UniVerde, e promotore della popolare petizione per sostenere la riforma,sottolineando l'urgenza di un'azione concreta da parte delle istituzioni: "Il Parlamento e il Governo devono creare subito - perché è già tardi - una commissione ad hoc per aggiornare le leggi dello Stato, affinché siano coerenti con il nuovo dettato costituzionale. Se la Costituzione prevede una maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente e della salute, come confermato anche dalla riforma dell'articolo 41, allora le normative devono essere adeguate di conseguenza."

Pecoraro Scanio ringrazia inoltre i tanti Comuni italiani che, rispondendo all'appello della Fondazione UniVerde, della Rete dei Comuni Sostenibili e di molte personalità, hanno già iniziato a modificare i propri statuti per allinearli ai nuovi principi costituzionali. "Alcuni Comuni hanno già agito, ma serve una spinta decisa affinché tutti recepiscano questo cambiamento nei propri regolamenti, rendendo la tutela dell'ambiente un impegno concreto e prioritario."

Infine, l'ex Ministro ribadisce che "non ci sarà una vera transizione eco-digital - ovvero un processo di trasformazione ecologica e digitale - senza un'attenzione seria all'ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi. Non possiamo lasciare alle future generazioni un pianeta in condizioni di invivibilità. Dobbiamo agire con determinazione, affinché i principi costituzionali diventino realtà nella legislazione e nella governance del Paese.