Pecoraro Scanio: "Sport e ambiente in Costituzione, ora adeguare leggi"

Roma, 20 set. (askanews) - "Oggi è cambiata la Costituzione italiana: con l'art. 33 si riconosce il valore sociale, educativo e di benssere delle attività sportive. Siamo tutti d'accordo sull'importanza dello sport. Ma queste modifiche della Costituzione vanno attuate. Perché nel febbraio 2022 abbiamo cambiato la Costituzione dell'art. 9 nei principi fondamentali, inserendo la tutela dell'ambiente e della biodiversità, degli ecosistemi, inserendo il riferimento alle future generazioni e ai diritti degli animali, eppure dopo un anno non è stata realizzata neanche una comissione parlamentare o ministeriale per adeguare le leggi al nuovo dettato costituzionale. Complimenti oggi al Parlaemento, bene lo sport in Costituzione, ma non lasciamo che le modifiche costituzionali siano solo delle bandiere: così in un video

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde , già ministro dell'ambiente e promotore della petizione "Subito Ambiente in Costituzione" plaude alla nuova modifica costituzionale sullo sport ma lancia un appello affinché si arrivi ad attuare le norme approvate.

"Sennò ricorderanno quel 'ripudio alla guerra' molto importante nella nostra Costituzione, che però molto spesso non è stato rispettato", ha concluso.