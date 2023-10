Pecoraro Scanio: Paese impreparato a emergenza clima

Roma, 20 ott. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio , presidente della fondazione Univerde e già ministro dell'ambiente che organizzò la conferenza nazionale sul clima rilancia l'allarme per emergenza clima, in un video dichiara: "il ciclone Medusa segna l'avvio della stagione dei rischi di frane e alluvioni. Nonostante gli impegni presi dopo l'alluvione di Ischia del novembre 2022 il governo non ha migliorato i sistemi nazionali di monitoraggio , allerta e prevenzione . Chiedo che si istituisca un commissariato permanente per l'emergenza climatica e occorre varare la legge nazionale sul clima come hanno già fatto la metà dei Paesi europei . Non possiamo evitare la crisi climatica in atto ma possiamo evitare i morti e limitare i danni oltre che scongiurare il peggioramento del cambiamento climatico .Questo è il dovere di governo e parlamento."