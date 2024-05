Pecoraro Scanio: Governo attui i 6 nuovi parchi nazionali

Roma, 24 mag. (askanews) - Oggi 24 maggio giornata europea dei parchi naturali Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e promotore della costituzione di diversi parchi nazionali tra cui i primi in Sicilia rilancia al governo un appello: "Serve un sistema unico che unisca parchi e aree protette nazionali e regionali e la grande rete natura 2000 di Sic e Zps creando al ministero dell'ambiente una cabina di regia e un fondo adeguato. L'Italia è considerata leader nella conservazione naturale e le norme "sparatutto" in discussione in parlamento sono indecenti e ci porterebbero dritti alla condanna". E aggiunge: " bisogna sbloccare i parchi nazionali decisi per legge é ancora bloccati: i tre parchi siciliani dei Monti Iblei, delle Eolie e di Egadi e litorale trapanese e poi i parchi del Matese, Portofino e costa teatina-trabocchi. Senza dimenticare le aree marine attese da anni a partire da Capri e Conero. Il ministro può e deve imporre lo sblocco."