Pecoraro Scanio: "Governo ascolti le piazze dei Fridays for Future"

Roma, 6 ott. (askanews) - "Grande successo della manifestazione dei giovani di Fridays for Future contro la crisi climatica che chiede lo stop ai combustibili fossili e iniziative serie. Il Governo abbia il coraggio di convocare una delegazione di questi giovani e di prendere impegni concreti in una legge di bilancio dove stanno parlando di cose assurde, come il Ponte sullo Stretto, progetto vecchio di 20 anni, e nessuna iniziativa concreta rispetto alle aspettative, le speranze e le preoccupazioni dei giovani di tutto il pianeta. Noi dobbiamo sostenere queste giovani generazioni perché ci sia un pianeta vivibile": così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde che da ministro dell'Ambiente organizzò la conferenza governativa sul clima, lancia un appello al governo piazza della manifestazione dei Friday for Future a Roma.

"Nella legge di bilancio il Governo prenda impegni seri per dire stop ai contributi che ancora si danno ai combustibili fossili, un forte investimento sull'innovazione, ma soprattutto capacità di ascolto. Questi giovani meritano una risposta e non gliela può dare solo il pontefice, gliela deve dare anche il Governo e il Parlamento", ha concluso Pecoraro Scanio.