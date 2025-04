Pecoraro Scanio e Jimmy Ghione insieme per Parco Nazionale del Matese

Roma, 17 apr. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell'Ambiente e promotore delle aree protette italiane, e Jimmy Ghione, popolare inviato di "Striscia la Notizia", insieme per lanciare un appello per l'istituzione del Parco Nazionale del Matese, a cavallo fra Molise e Campania.

"Sono stato nel Matese, una natura incontaminata" ha raccontato Ghione, mostrando un cartello, assieme a Pecoraro Scanio, con su scritto: "È tempo di agire!".

"Dal dicembre 2017 una norma statale ha previsto l'istituzione del Parco Nazionale del Matese - ha spiegato Pecoraro Scanio - ora una sentenza del Tar, ottenuta da Italia Nostra, obbliga il ministero dell'Ambiente ad agire entro il 22 aprile. Non possiamo più aspettare: il Matese merita di essere tutelato come Parco nazionale". Ghione ha confermato il suo impegno come testimonial della causa: "Se vinceremo, io verrò nel Matese - ha detto - è un posto meraviglioso, è giusto che sia protetto come merita". "Ce la faremo - hanno concluso insieme - perché la natura non può più aspettare".

I due hanno inoltre ricordato le battaglie già vinte: dalla difesa dell'isola di Budelli, al riconoscimento mondiale dell'arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio Unesco. Lanciata anche una petizione online. (https://www.change.org/p/serve-la-tua-firma-per-la-natura-giorni-decisivi-per-avere-il-parco-nazionale-del-matese)