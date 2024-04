Pechino: "Telefonata fra Xi e Biden schietta e costruttiva"

Pechino, 3 apr. (askanews) - "Una telefonata schietta e costruttiva" quella tra il presidente americano Joe Biden e il collega cinese Xi Jinping, la prima dal vertice bilaterale che si è svolto a novembre 2023 in California. Nelle due ore di conversazione i due leader hanno avuto una discussione a tratti accesa, discusso ad esempio sulle restrizioni sul commercio di tecnologia americana verso la Cina e su Taiwan, cercando comunque di gestire le tensioni, mentre alti funzionari americani sono attesi a breve a Pechino.

"I due capi di Stato ritengono che la telefonata sia stata schietta e costruttiva. Le due parti hanno concordato di continuare a mantenere la comunicazione e hanno incaricato gruppi di lavoro di entrambe le parti di attuare la 'visione di San Francisco', promuovere meccanismi di consultazione in diplomazia, economia, finanza, commercio e altri campi, nonché la comunicazione tra i due eserciti, portare avanti dialogo e cooperazione nei settori del controllo della droga, intelligenza artificiale e risposta ai cambiamenti climatici, adottare ulteriori misure per espandere gli scambi interpersonali e culturali tra i due paesi e rafforzare la comunicazione su questioni internazionali e regionali", ha spiegato in conferenza stampa a Pechino il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin.

"Xi Jinping ha sottolineato che la questione di Taiwan è la prima linea rossa invalicabile nelle relazioni Cina-USA. Non permetteremo che le attività separatiste e le connivenze esterne a sostegno delle forze dell''indipendenza di Taiwan' restino incontrollate. Ci auguriamo che gli Stati Uniti applichino la dichiarazione positiva del Signor Presidente di non sostenere 'l'indipendenza di Taiwan' attraverso azioni", ha aggiunto.