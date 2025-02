Pechino Express, nuova stagione al via da giovedì 6 marzo

Milano, 7 feb. (askanews) - Potrebbe essere il promo più "incomprensibile" di sempre: il "capitano" Costantino della Gherardesca, insieme al suo inviato speciale Fru, dimostrano di essersi già adattati perfettamente alle abitudini e - soprattutto - agli idiomi locali di Filippine, Thailandia e Nepal, le destinazioni della nuova edizione di "Pechino Express", in partenza in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da giovedì 6 marzo. E così eccoli, immersi nelle tre location - completamente diverse tra loro per condizioni climatiche e ambientali - che, nel primo promo della nuova stagione (realizzato da Sky Creative Italy e rilasciato oggi anche sui profili social), parlano nelle lingue locali per annunciare la partenza di questa nuova avventura, faticosissima e spettacolare, che li porterà "Fino al tetto del mondo" come recita il claim. O almeno pare che la annuncino, proprio perché, appunto, Costa e Fru parlano in filippino, thailandese e nepalese, peraltro supportati da sottotitoli nelle stesse lingue.

Le coppie capiranno il senso di questo viaggio indimenticabile solo vivendolo, e più riusciranno ad adattarsi alle usanze del luogo, e ai relativi impensabili imprevisti che li attendono, più memorabile sarà per loro questa avventura nella produzione Sky Original prodotta da Banijay Italia. Ai nastri di partenza ci sono i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mràzovà e Giaele De Donà, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, le Sorelle Samanta e Debora Togni. Riusciranno i viaggiatori a immergersi completamente nelle abitudini delle popolazioni locali? O almeno a capire cosa dicono Costa e Fru nel promo di oggi?