Paura di attentati in Francia, evacuato il Louvre a Parigi

Parigi, 14 ott. (askanews) - Il museo del Louvre di Parigi è stato chiuso eccezionalmente sabato a mezzogiorno "per motivi di sicurezza", mentre la Francia è in stato di allerta per "emergenza attentati" dopo l'attacco islamista ad Arras, ha annunciato il museo.

"Il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e i suoi visitatori", ha dichiarato una portavoce all'AFP dopo l'annuncio della chiusura sul social network X (ex Twitter).

Abbiamo scelto, nell'attuale contesto nazionale di allarme "emergenza attentati", di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, mentre effettuiamo i controlli necessari", ha aggiunto la portavoce.

La Francia ha deciso venerdì sera di innalzare il livello di allerta a "emergenza attacco" - il livello più alto di questa misura di sicurezza, che consente la mobilitazione eccezionale di risorse - dopo l'omicidio di un insegnante, Dominique Bernard, accoltellato a morte da un giovane radicalizzato in un liceo di Arras.