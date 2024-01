Passeggini smart e scooter subacquei tra le curiosità del Ces Unveiled

Las Vegas, 8 gen. (askanews) - La tecnologia per facilitarci la vita, rendendo a volte anche tutto più piacevole, come nel caso della macchina a cialde che in due minuti serve gelato on demand (ColdSnap). A Las Vegas è andato in scena il Ces Unveiled, l'evento che anticipa alcune delle innovazioni tecnologiche delle start up presenti alla fiera tech dal 9 al 12 gennaio.

Le innovazioni più curiose e originali toccano diversi campi della tecnologia e la mobilità la fa da padrona. Honda Motocompacto promette tragitti brevi e sostenibili in città, con un mezzo pieghevole da riporre in una custodia. Per districarsi in mezzo alla folla arrivano dei pattini smart elettrici. Per muoversi in acqua, invece, il motorino elettrico Kahe propone diversi utilizzi: "Kahe è prima di tutto un propulsore elettrico per barche con un'autonomia di un'ora, ma in poche mosse può trasformarsi in uno scooter sottomarino per lo snorkeling", ha spiegato Nicolas Kendez di Kahe.

Tra gli stand di ologrammi per conversare a distanza, leggins che producono energia, sono presenti all'Unveiled prodotti sempre più sofisticati dedicati agli animali domestici. Dal robot "Guardian" che vigila sulla salute dei cani, alla gattaiola intelligente che impedisce il passaggio di intrusi, che siano altri gatti o topi e uccellini che il nostro micio vorrebbe portare in casa.

Ma la tecnologia non dimentica i cuccioli umani e soprattutto i loro genitori, come nel caso del passeggino smart GluxKind: "È un passeggino AI Power che offre ai genitori un paio di occhi e mani in più - ha spiegato il canadese Kevin Huang - Nella modalità walk-by automatica Gluxkind

dondola per cullare il bambino. È anche assistito dal motore, quindi puoi andare in salita senza sforzo, in discesa in tutta sicurezza, grazie a un freno automatico".

All'Unveiled sono tantissimi i device per l'assistenza sanitaria, tra i quali da segnalare la praticità di BeamO di Withings, un dispositivo di controllo sanitario 4 in 1, per temperatura corporea, saturazione, Ecg e stetoscopio digitale.