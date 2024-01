Passaporti, Piantedosi: nel 2023 1 mln in più degli anni pre Covid

Milano, 31 gen. (askanews) - "Lo straordinario impegno che questo governo ha messo in campo con le Questure è comprovato dal rilascio nel 2023 di 2 mln e 750 mila passaporti, ossia 1 mln in più rispetto a tutti gli anni del periodo prepandemico". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al question time alla Camera.

Secondo il ministro, i ritardi sono "riconducibili all'aumento esponenziale e immediato delle domande di rilascio" registrate negli anni successivi all'emergenza Covid, con un "eccezionale incremento delle richieste di rilascio che finora non ha subito battute d'arresto". Per far fronte a questa situazione, "sono stati implementati interventi di carattere organizzativo" tanto che ora "la situazione si sta via via normalizzando nella quasi totalità della questure. Basti pensare - ha puntualizzato Piantedosi - che a fronte di oltre 190 mila passaporti rilasciati nel gennaio 2023, quest'anno nel mese in corso sono stati già rilasciati 250 mila documenti".