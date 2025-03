Parodi (Anm): vertice con Meloni fallimento? No, momento di chiarezza

Roma, 5 mar. (askanews) - "In tutta sincerità non mi aspettavo di più e non lo considero un fallimento. Lo considero un momento di chiarezza per la prosecuzione delle nostre attività, per la volontà di arrivare alla gente, di farci capire. In qualche modo ci aiuta perché sappiamo per lo meno che questo processo è destinato ad andare avanti, legittimamente perché è una procedura costituzionale che noi rispettiamo e nella quale ci inseriremo come cittadini nel dibattito democratico": lo ha affermato Cesare Parodi, presidente dell'Anm, al termine del vertice con il governo a Palazzo Chigi sulla riforma della Giustizia e la separazione delle carriere.

"Sul tema della riforma sinceramente non abbiamo ulteriori appuntamenti con il governo, speriamo di averne per quanto riguarda gli altri aspetti, ma su questo tema andremo avanti per conto nostro", ha sottolineato.

"Sull'intenzione di lavorare per una Giustizia migliore, attraverso gli 8 punti, abbiamo trovato sicuramente un'apertura e di questo ci rallegriamo e speriamo che possa esserci un seguito e magari se ci saranno dei discorsi da fare per realizzare concretamente questi punti, se saremo coinvolti, come le altre parti, gli avvocati, certamente non ci tireremo indietro", ha commentato ancora Parodi.