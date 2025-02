Parmitano: Italia tra i pochi Paesi che investe in Spazio

Firenze, 7 feb. (askanews) - L'astronauta italiano dell'Esa, Luca Parmitano, plaude all'impegno di Leonardo sulla formazione dei giovani. Nei prossimi mesi il sito di Campi Bisenzio (Firenze) offrirà nuovi spazi e infrastrutture dedicate agli studenti del percorso post-diploma Its. A margine della visita nel sito di Leonardo, Parmitano ha sottolineato come "il Paese intero" supporti l'intera filiera.

"Ho chiesto qual è il tipo di impegno che hanno con le università e le scuole. Mi hanno parlato del progetto di scuola post-diploma specializzata. Credo -ha aggiunto Parmitano- che a livello di filiera in Italia possiamo essere molto contenti delle prospettive. Le nostre scuole tecniche sono molto avanzate, gli studenti possono venire in luoghi come questi per specializzarsi. Le università italiane sono tra le prime al mondo nel settore. Con la filiera italiana, che parte dagli studenti, le scuole, le università, sostenuta da un sistema Paese con Agenzia Spaziale, Forze Armate e imprese, siamo uno dei pochi Paesi al mondo che ha un sistema politico che supporta l'industria aerospaziale. Siamo un Paese intero che dà supporto al personale che parte dagli studenti, gli operatori, i dirigenti fino a chi -ha concluso Parmitano- si occupa di Spazio dall'interno".