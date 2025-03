Parlamento europeo, presentato Osservatorio Vita e Natalità

Roma, 27 mar. - Si è svolta presso il Parlamento Europeo di Bruxelles la presentazione dell'Osservatorio della Vita e della Natalità (ONV), nato per affrontare la crescente sfida demografica rappresentata dalla denatalità in Italia, focalizzandosi sulla raccolta, monitoraggio e analisi dei dati relativi alla natalità, alla salute riproduttiva e alle dinamiche familiari. L'obiettivo è orientare le politiche a favore della natalità e della famiglia a livello regionale e nazionale, fornendo un supporto concreto per l'adozione di politiche pubbliche più efficaci.

Per Donatella Possemato, presidente dell'ONV, "Il calo della natalità e le difficoltà legate alla fertilità sono problematiche urgenti che richiedono soluzioni concrete. L'Osservatorio mira a fornire dati aggiornati e precisi per supportare le istituzioni nella creazione di politiche mirate, soprattutto in ambito sanitario e familiare. E' necessario sostenere le famiglie, promuovendo politiche inclusive per le nuove realtà familiari come quelle mono-genitoriali e le famiglie ricostituite. Il supporto alle famiglie deve includere il rafforzamento dei servizi sanitari, educativi e sociali, per garantire a tutte le famiglie, soprattutto le più vulnerabili, le stesse opportunità di benessere. In conclusione, l'Osservatorio della Vita e della Natalità si propone come un punto di riferimento per orientare le politiche a favore della natalità e della vita familiare, invitando istituzioni, associazioni e cittadini a unirsi a questa causa per costruire un futuro migliore per le famiglie italiane".