Parità di genere, Romeo: in Italia standard certificazione

Roma, 18 ott. (askanews) - Antonio Romeo, direttore Dintect, in occasione del seminario

informativo dal titolo "Parità di genere: perché la certificazione?" tenutosi nella mattinata di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, presso la sede pontina della Camera di Commercio Frosinone Latina, ha parlato di sistema di certificazione della parità di genere in riferimento alla struttura degli incentivi

nazionali: "L'Italia è il primo paese al mondo ad aver definito

uno standard che consenta alle imprese di certificarsi sulla base

di indicatori definiti in una norma. Gli ultimi dati ISTAT

mettono in luce quello che è il gender gap da un punto di vista

occupazionale e retributivo. Per questo è stato necessario

seguire questa prassi di riferimento per raggiungere la

certificazione della parità. Una prassi che ha un approccio

modulare in relazione agli indicatori richiesti alle imprese, in

base alla categoria di grandezza alla quale appartengono. Uno

strumento che così non diventa complesso, in particolar modo per

le PMI. E questo è fondamentale per agevolare tutte le aziende ad

aderire al sistema di certificazione della parità di genere, così

come lo è il sostegno economico e pratico per il rilascio della

certificazione stessa. Tra qualche giorno sarà pubblicato

l'avviso per le imprese gestito da Unioncamere - sulla base

dell'accordo di collaborazione siglato con il Dipartimento delle

Pari Opportunità- per l'erogazione di servizi di assistenza

tecnica alle imprese e accompagnamento alla certificazione per il

rilascio della stessa".