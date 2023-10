Parità di genere, Acampora: progettualità sistema camerale

Roma, 18 ott. (askanews) - Ridurre il divario di genere sul lavoro, questo l'obiettivo

principale del seminario informativo dal titolo "Parità di genere: perché la certificazione?" tenutosi nella mattinata di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023, presso la sede pontina della

Camera di Commercio Frosinone Latina. Un evento organizzato dall'Azienda Speciale Informare, in collaborazione con la

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Pari Opportunità - Italiadomani e Unioncamere.

A fare gli onori di casa, il Presidente della CCIAA, Giovanni Acampora, che, nel ringraziare tutti i presenti per il loro contributo al dibattito, ha affermato: "Il Sistema di certificazione della parità di genere rientra nella Missione 5, Componente 1 "Politiche attive del lavoro e sostegno

all'occupazione" del PNRR, che mira a promuovere una maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro, per migliorare la

coesione sociale e territoriale e per la crescita economica del Paese. In qualità di Presidente anche di SiCamera sento la responsabilità di promuovere quanto più possibile una progettualità dell'intero sistema camerale, che rappresenta un obiettivo corale, che per essere raggiunto richiede una importante condivisione sul territorio. È stato ampiamente dimostrato che riconoscere il giusto ruolo economico e sociale

alle donne sia un fattore chiave per la crescita: l'Istituto Europeo per la Parità di Genere (EIGE) stima che una maggiore uguaglianza di genere per l'Italia può portare ad un incremento di circa il 12% del PIL entro il 2050. Ma, ancora oggi, le misure del gender gap dimostrano l'urgenza di intervenire per superare i ritardi rispetto ai nostri competitors. Infatti, nella graduatoria annuale riferita al divario di genere del World Economic Forum (Global Gender Gap 2023), l'Italia si colloca al79° posto (su 146 Paesi) e ha perso 13 posizioni rispettoall'anno precedente. Ecco perché siamo chiamati ad un cambio di

passo, ad una sfida che prima di tutto è culturale. Questa è una partita che si gioca sul campo al fianco delle imprese alle quali dobbiamo far comprendere che valorizzare il ruolo sociale ed

economico delle donne ha un impatto positivo sull'azienda e sull'intera collettività".