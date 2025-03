Parigi, 8 mar. (askanews) - Abiti da sera scultorei e tailleur classici ma sensuali, Victoria Beckham ha presentato la sua collezione pr t-à-porter autunno/inverno 2025-26 alla Paris Fashion Week realizzando un sofisticato guardaroba boho-chic per la donna contemporanea. La ex Spice girl ha scelto di evitare gli eccessi e puntare a capi di classe ma non banali.