Parigi2024, in Francia l'Olimpiade sarà anche... culturale

Parigi, 23 apr. (askanews) - A Parigi cinque musei cittadini daranno vita all'"Olimpiade culturale" in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi2024, in programma dal 26 luglio all'11 agosto 2024. Lo ha annunciato in una conferenza stampa, al Museo del Louvre, il capo dell'organizzazione dell'Olimpiade parigina, Tony Estanguet.

Il Louvre, il Museo Quai Branly, il Museo d'Orsay, il Museo Orangerie e il Centro Pompidou organizzano attività speciali per celebrare l'Olimpiade di Parigi, tra cui percorsi sportivi attraverso le loro collezioni d'arte.

"Penso che il mondo dello sport e della cultura abbiano molto in comune: la volontà di piacere, di condivisdere, di emozionare, di ispiraree e la nozione di trasmissione. Sono cose che ci riuniscono la diversità dei nostri mondi. L'Olimpiade Culturale non è un'idea nuova, esiste fin dai tempi antichi. Pierre de Coubertin ha ravvivato questo desiderio di combinare sport e cultura. Voleva includere eventi artistici nei giochi. Oggi prende la forma di un'Olimpiade culturale."