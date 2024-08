Parigi, gli abiti della cerimonia d'apertura in mostra da Dior

Parigi, 2 ago. (askanews) - A pochi giorni dalla cerimonia d'apertura dei Giochi di Parigi, gli abiti indossati per l'occasione da Céline Dion, Lady Gaga e Aya Nakamura, così come quello che richiama la bandiera francese, sfoggiato dal mezzosoprano Axelle Saint-Cirel in cima al Grand Palais, tutti creati da Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior, sono stati esposti in mostra.

Alla Galerie Dior di Parigi è possibile ammirare l'incredibile vestito di frange tempestate da migliaia di perle con cui Dion ha brillato in cima alla Torre Eiffel.

"Questo abito è stato creato per una performance straordinaria che ha chiuso la cerimonia - ha spiegato Olivier Flaviano, direttore della Galerie Dior - un luogo assolutamente iconico di Parigi con un abito che è, direi, altrettanto iconico, che fa riferimento al know-how della Maison Dior che si perpetua dal 1946; è un abito che ha richiesto più di mille ore di lavoro, con un fondo di georgette di seta su cui è stata posata tutta una serie di paillettes argentate e frange di perle, per un effetto visivo straordinario".

Quello con la bandiera francese, invece, "gioca su un effetto trompe-l'oeil, rendendo difficile distinguere se la bandiera diventa il vestito o il vestito diventa la bandiera" ha spiegato ancora.