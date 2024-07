Parigi 2024, polizia e controlli per l'arrivo degli atleti israeliani

Parigi, 23 lug. (askanews) - Gli atleti israeliani sono sbarcati all'aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle di Parigi in vista dell'inizio delle Olimpiadi fra uno schieramento di poliziotti, prima di dirigersi in pullman verso il Villaggio Olimpico.

La guerra in Medioriente pesa sui Giochi sia per le preoccupazioni per la sicurezza sia per le crescenti proteste internazionali per il numero di morti e la crisi umanitaria a Gaza, sotto i bombardamenti israeliani da ottobre, dopo l'attacco di Hamas.

I palestinesi avevano chiesto al Comitato olimpico internazionale di bandire gli 88 atleti israeliani dai Giochi, la richiesta non è stata accolta.