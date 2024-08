Parigi 2024, Malan: un risultato che nasce dal divertirmi

Parigi, 11 ago. (askanews) - "È stato un sogno. Quest'ultimo anno ho pensato tantissimo a questa giornata, un sacco di volte, un sacco di pensieri, eccetera, e riuscire a viverla così è stato bellissimo. Avevo solo l'obiettivo di godermi al massimo la gara, godermi ogni momento, perché erano le prime Olimpiadi. E sapevo che poi se mi fossi divertito come è stato l'altro anno agli Europei, avrei potuto fare un ottimo risultato e così è stato, sono felicissimo". Lo ha detto a Casa Italia Giorgio Malan, vincitore della medaglia di bronzo nel pentathlon moderno a Parigi 2024.

"Questo movimento sta crescendo tanto, le ragazze sono già fortissime, anche noi ragazzi adesso: terzo e quinto posto, tanta roba", ha aggiunto. La medaglia è arrivata con un sorpasso negli ultimi metri della prova di corsa. "Non mi sentivo benissimo di corsa in realtà - ha concluso Malan - quindi ho gestito un po' la prima parte. Quando ho capito che sono uscito quarto e avevo lì il coreano ho pensato a passarlo il prima possibile e andare subito via, perché non ho uno scatto bruciante negli ultimi 100 metri. infatti sono arrivato finito ma è stato abbastanza quindi super contento. Ha funzionato".