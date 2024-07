Parigi 2024, Malagò: Casa Italia in un luogo simbolico dei Giochi

Parigi, 26 lug. (askanews) - "Questo è un luogo iconico perché nel 1884 il barone De Coubertin organizzò una cena in questo luogo dove studiò, progettò lo statuto di quella che sarebbe diventata poi l'epopea dei giochi moderni con l'edizione del 1896 ad Atene. Per cui ci siamo sentiti subito a casa, siamo all'interno di un parco e soprattutto le atlete e gli atleti, ma tutta la nostra comunità in questa spedizione di Parigi troveranno un luogo che già è storia e tradizione del mondo a Cinque Cerchi, ma credo più che mai che quest'anno lo potrà testimoniare". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha introdotto Casa Italia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione dello spazio.