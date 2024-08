Parigi 2024, Danesi e Bosetti: un sogno, siamo state più squadra

Parigi, 11 ago. (askanews) - "Volevamo questa medaglia così tanto che abbiamo giocato e espresso una bellissima pallavolo, che però in questo momento secondo me viene un po' in secondo piano perché appunto erano sei anni probabilmente che rincorrevamo questo sogno, quindi adesso escono tutte le emozioni". Lo ha detto Anna Danesi, capitana della nazionale azzurra di pallavolo femminile, campione olimpica a Parigi 2024 nel corso della celebrazione del loro storio oro a Casa Italia.

Con lei davanti ai microfoni anche la schiacciatrice Caterina Bosetti: "Sicuramente - ha detto - Velasco ha portato nel gruppo un modo di pensare un po' più da squadra, cosa che forse in questi anni non lo siamo state tanto. C'erano tante individualità, ma poco pensiero di squadra, poco lavorare, aiutarsi in una per l'altra. Invece ci sono state delle base importanti in quello, sia in palestra che poi dopo anche fuori dal campo siamo riusciti a trovare quell'alchimia che è stata davvero speciale. Poi soprattutto in questa Olimpiade chiunque era lì, tifava, era contenta per la compagna: c'è stato proprio davvero una squadra in questa Olimpiade, forse è stato quel più che serviva".