Parigi 2024, Alessia Maurelli: proposta una gioia indescrivibile

Parigi, 10 ago. (Askanews) - "Mi spiace rubare un po' di quello che è il nostro giorno per questa cosa personale, però sono contentissima anche per questa proposta. Qualcuna delle mie compagne già lo sapeva, qualcuna si è stupita insieme a me. Sono contenta, siamo contente perché sappiamo che è una cosa che vivrò io, ma è una cosa che vivremo anche insieme con la mia squadra e sa un po' di futuro e questa cosa davvero mi lascia una gioia indescrivibile". Lo ha detto Alessia Maurelli, che dopo il bronzo olimpico con le Farfalle nel concorso generale a squadre ha ricevuto, e accettato, la proposta di matrimonio del compagno.