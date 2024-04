Parata a Buckingham Palace nell'anniversario dell'Entente Cordiale

Londra, 8 apr. (askanews) - Le truppe britanniche e francesi sfilano in una parata congiunta a Buckingham Palace per celebrare il 120° anniversario dell'Entente Cordiale, l'Intesa Cordiale, gli accordi bilaterali firmati l'8 aprile 1904 dai due paesi per risolvere le controversie coloniali. Un'intesa che ha garantito un complessivo modus vivendi fra le due ex potenze mondiali che sono tuttora le maggiori potenze militari europee, e che assume in qualche misura una rinnovata attualità nel quadro della situazione di allerta militare creatasi in Europa a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.