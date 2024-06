Paracadutisti, elicotteri, Eurofighter e le Red Arrows della Raf all'80esimo del D-day

Carterton (Uk), 6 giu. (askanews) - Alcuni paracadutisti britannici si sono lanciati nella Francia nord-occidentale mentre una formazione di elicotteri, le Red Arrows, la pattuglia acrobatica della Royal Air Force ed Eurofighter Typhoon hanno sorvolato l'Inghilterra meridionale il giorno prima dell'80esimo anniversario dello sbarco in Normandia per liberare l'Europa dall'occupazione nazista. Le attività fanno parte degli eventi commemorativi britannici per l'operazione della seconda guerra mondiale del 6 giugno 1944.