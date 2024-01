Papaleo e Balsamo criminali da strapazzo in "No Activity", su Prime

Roma, 16 gen. (askanews) - Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Sembrano i personaggi di un thriller ad alta tensione, in realtà sono i protagonisti della divertente serie comedy "No Activity - Niente da segnalare", su Prime Video dal 18 gennaio.

Nella lunga attesa che qualcosa accada i poliziotti Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi dentro una volante passano il tempo prendendosi in giro, facendo scherzi e ascoltando Marcella Bella, mentre Emanuela Fanelli subisce in ufficio la rigidità della sua capa, Carla Signoris.

Intanto l'aspirante criminale pasticcione Fabio Balsamo non crede ai propri occhi quando si trova a collaborare con il suo idolo: il boss interpretato da Rocco Papaleo.

"Bisogna avere anche il talento, per talento si intende una predisposizione naturale, uno può studiare quanto vuole ma deve avere le caratteristiche, purché si racconti i raccomandanti, sicuramente", ha detto Balsamo.

"Troppo buono, le cose giuste, questa cosa del senso della giustizia. Che te ne frega? Basta che hai delle conoscenze. Io come ho fatto? Sono andato a letto con un sacco di produttori", ha ironizzato Papaleo.

Si capisce che la coppia di interpreti di quegli pseudo-criminali ha molto in comune: stessa ironia, stessa comicità surreale ma anche un approccio molto rigoroso al lavoro.

"Io ho ritrovato anche un'umanità molto simile, una malinconia di fondo che poi è anche una forza", ha sottolineato Balsamo. "Mi sento di aggiungere soltanto che questa operazione viene facilitata se tra i due attori c'è una simpatia reciproca", ha concluso Papaleo.