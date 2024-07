Papa: tregua per leOlimpiadi, siano occasione di pace e inclusività

Roma, 22 lug. (askanews) - "Fra pochi giorni Giochi Olimpici di Parigi che saranno seguiti dai Giochi Paralimpici. Lo sport ha una grande forza sociale capace di unire pacificamente persone di culture diverse. Auspico che questo evento possa essere segno del mondo inclusivo, che vogliamo costruire e che gli atleti con la loro testimonianza sportiva siano messaggeri di pace e validi modelli per i giovani in particolare secondo l'antica tradizione le Olimpiadi siano occasione per stabilire una tregua nelle guerre, dimostrando una sincera volontà di pace". Lo ha chiesto il Papa al termine dell'Angelus recitato in piazza San Pietro.