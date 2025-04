Papa, Musumeci: cerimonie 25 aprile consentite con sobrietà

Roma, 22 apr. (askanews) - "Tutte le cerimonie" per il 25 aprile "sono consentite, naturalmente tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri. I cinque giorni di lutto nazionale proclamati dal governo iniziano oggi e termineranno sabato. Lo ha spiegato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, lasciando Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri.

La proclamazione di cinque giorni di lutto nazionale "sono scelte del presidente del Consiglio che tutti abbiamo condiviso".