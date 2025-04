Papa, il timelapse dell'enorme afflusso dei fedeli a San Pietro

Roma, 25 apr. (askanews) - L'enorme afflusso a San Pietro per vedere la bara aperta di Papa Francesco in timelapse.

Già oltre 128.000 persone si sono messe in fila per dare l'ultimo saluto al Pontefice; la cui bara sarà chiusa alle ore 20 in una cerimonia alla quale parteciperanno gli alti cardinali prima dei funerali il 26 aprile alle ore 10.

La Basilica di San Pietro resterà aperta fino alle ore 19 ma alle 17 sarà chiuso l'accesso alla fila, per permettere di mantenere l'orario di chiusura e consentire a chi si mette in coda di poter accedere all'interno. Inizialmente erano previste le 18 poi un alert della Protezione civile ha avvisato la popolazione della chiusura anticipata di un'ora.